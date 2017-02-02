Hindistan'da göstericiler hükümet binalarını ateşe verdi

GAUHATI (AA) - Hindistan'da bir mahkeme kararını protesto eden yüzlerce gösterici hükümet binalarını ateşe verdi.

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, yerel seçimlerde kadınlara yüzde 33 kota verilmesine tepki gösteren protestocuların, Nagaland eyaletinin başkenti Kohima'da düzenlediği gösteride bir çok hükümet binasını yaktıktan sonra eyalet hükümeti ofislerinin yer aldığı binaya doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

Polis ve paramiliter güçlerin, Kohima'daki devlet mülkiyetini korumak için bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Göstericiler, kadınlara seçilme hakkı tanıyan mahkeme kararının, hukuku ve kadınların siyasete katılımını kısıtlayan geleneği ihlal ettiğini söyledi.

Dün yapılması planlanan seçimler ertelenmişti.

Polisin, hafta başında, Nagaland eyaletinin Dimapur şehrindeki göstericilere ateş açması sonucu 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.











