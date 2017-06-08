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Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın orta kesimlerindeki Madhya Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirdi. Polis yetkilisi G. Janardhan, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada...

Hindistan'da havai fişek fabrikasında patlama: 23 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın orta kesimlerindeki Madhya Pradeş eyaletinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi G. Janardhan, Press Trust of India haber ajansına yaptığı açıklamada Kheri köyündeki fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten patlama olduğunu belirtti.

Janardhan, patlamada 23 işçinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Fabrikada patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin üç saatlik çabaları sonucu söndürüldü.

Eyalet Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, yangında ölen işçilerden her birinin ailesine 200 bin rupi (yaklaşık 3 bin dolar) tazminat ödeneceğini açıkladı.

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Havai Fişek FabrikasıHindistanYangın
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