Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam süper lig Foça adana
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Hindistan'da heyelan

- Toprak altında kalan 2 otobüs ve en az 3 otomobilden şu ana kadar 6 kişinin cesedi çıkarıldı

Hindistan'da heyelan

DHARAMSALA (AA) - Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelan sonucu toprak altında kalan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Himachal Pradeş eyaleti yetkilisi Sandeep Kadam, yaptığı açıklamada, şiddetli mason yağışları nedeniyle Urla köyündeki bir ana yolda meydana gelen toprak kaymasında 2 otobüs ve en az 3 otomobilin toprak altında kaldığını belirtti.

Toprak altında kalan otobüslerdeki 6 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydeden Kadam, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Köydeki bazı evlerin de şiddetli yağışlar sonucu ağır hasar gördüğü bildirildi.

Ülkenin batısındaki Gurajat eyaleti yetkilileri, ay başında yaptıkları açıklamada, muson yağmurlarının neden olduğu sellerde 218 kişinin yaşamını yitirdiği duyurmuştu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının etkili olduğu Hindistan'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HeyelanHindistan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5