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Hindistan'da Kurban Bayramı

- Nizamabad kentinde Müslümanlar, bayram namazı için camileri doldurdu

Hindistan'da Kurban Bayramı

NİZAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Hindistan'ın Nizamabad kentinde halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Nizamabad'ta yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Amoor Camisi'ni doldurdu.

Namaza erkek, kadın ve çocukların yoğun katılım göstermesi nedeniyle cemaat cami avlusuna taştı.

Bayram namazına motosikletlere 5 kişinin binerek gelmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Müslümanlarla bayramlaşarak, şeker dağıttı.

Namaz sonrası başta Arakan'da ordu güçleri tarafından katledilen Müslümanlar ve İsrail zulmü altında olan Filistinliler ve İslam birliği için dua edildi.

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HindistanKurban Bayramı
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