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Hindistan'da lokantada yangın: 15 ölü

- Mumbai'de çatı katındaki lokantada çıkan yangında 15 kişi öldü

Hindistan'da lokantada yangın: 15 ölü

ANKARA (AA) - Hindistan'da bir binanın çatı katında hizmet veren lokantada çıkan yangında 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis, ülkenin ticaret merkezi olarak bilinen Mumbai şehrinde bir lokantada sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığını açıkladı.

Yetkililer, şehir merkezindeki dört katlı bir binanın çatı katında hizmet veren lokantanın bambudan imal edilen tavanının yangın sırasında kaçmaya çalışan müşterilerin üzerine düştüğünü ifade etti.

Yangında çoğu dumandan zehirlenen 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Tedavi altına alınan yaralıların büyük bölümünün dumandan etkilendiği belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yangının ardından sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında can kaybından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Polis, lokanta sahibi hakkında soruşturma başlattı. Halihazırda gözaltına alınan olmadı.

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