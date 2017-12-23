Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

Hindistan'da otobüs nehre düştü: 32 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın batısında Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti. Hükümet yetkilisi K.L. Katara, başkent Yeni Delhi'nin 375 kilometre güneyindeki...

Hindistan'da otobüs nehre düştü: 32 ölü

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın batısında Rajasthan eyaletinde bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 32 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilisi K.L. Katara, başkent Yeni Delhi'nin 375 kilometre güneyindeki Sawai Madhopur bölgesinde meydana gelen kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Sürücüsü hız yapan yolcu otobüsünün bir başka aracı sollamaya çalışırken köprüden nehre uçtuğu belirtildi.

Kaza sırasında Lalsot kentine giden otobüste kaç yolcunun bulunduğu bilinmezken bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
HindistanKazaOtobüsRajasthan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5