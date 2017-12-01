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Hindistan'da saatte bir 4 çocuğa cinsel istismar

ANKARA (AA) - Hindistan'da saatte bir 4 çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirildi.Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh tarafından başkent Yeni Delhi'de açıklanan ulusal suç kayıtları raporuna göre, ülkede çocuklara yönelik...

Hindistan'da saatte bir 4 çocuğa cinsel istismar

ANKARA (AA) - Hindistan'da saatte bir 4 çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirildi.

Hindistan İçişleri Bakanı Rajnath Singh tarafından başkent Yeni Delhi'de açıklanan ulusal suç kayıtları raporuna göre, ülkede çocuklara yönelik suçlarda önceki yıllara göre artış olduğu saptandı.

Geçen yıl çocuklara yönelik işlenen suçlarla ilgili 106 bin 958 olayın kayıt altına alındığı belirtilen raporda, bunlardan 36 bin 22'sinin çocuklara yönelik cinsel istismar olduğu kaydedildi.

Bu rakamlara göre, ülkede saatte bir 4 çocuğun cinsel istismar uğradığı belirtildi.

Öte yandan çocukların daha çok ebeveyn, akraba ya da öğretmen gibi yakınları tarafından istismar edildiği ifade edildi.


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Cinsel IstismarçocukHindistanRapor
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