Hindistan'da sağcı grubun lideri kefaletle serbest

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Maharaştra eyaletinde 2008'de düzenlenen bombalı saldırıda yer almakla suçlanan sağcı Hindu grubunun kurucusu Shrikant Purohit kefaletle serbest bırakıldı.

Yüksek Mahkeme, 2008'den bu yana tutuklu yargılanan "Abhinav Bharat" adlı sağcı grubun liderlerinden Purohit'in kefaletle serbest bırakılması kararı aldı.

"Abhinav Bharat", 29 Aralık 2008'de Maharaştra eyaletine bağlı Malegaon kentinde 7 kişinin ölümü ve 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan motorsikletli bombalı saldırıları düzenlemek ile suçlanıyor.

Purohit, Bombay Yüksek Mahkemesinin kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmesi üzerine, üst mahkemeye başvurmuştu.

Purohit ve Hindistan ordusunun eski üst düzey yetkililerinden Ramesh Upadhyay tarafından 2006 yılında kurulan Abhinav Bharat grubu, Maharaştra ve Madhya Pradeş eyaletinde faaliyet gösteriyor.

Grup, ülkede Müslümanların ibadethanelerine yapılan birçok saldırının sorumlusu olmakla suçlanıyor.



