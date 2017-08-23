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Hindistan'da tren raydan çıktı: 74 yaralı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde trenin raydan çıkması sonucu en az 74 kişinin yaralandığı bildirildi.Eyalet yetkilisi Arvind Kumar, yaptığı açıklamada, Auraiya kenti yakınlarında kum taşıyan bir kamyonun...

Hindistan'da tren raydan çıktı: 74 yaralı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde trenin raydan çıkması sonucu en az 74 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet yetkilisi Arvind Kumar, yaptığı açıklamada, Auraiya kenti yakınlarında kum taşıyan bir kamyonun kaza yaptıktan sonra rayların üzerine devrildiğini belirterek, makinistin ani fren yapması sonucu trenin sekiz vagonunun raydan çıktığını söyledi. Kumar, kazada en az 74 kişinin yaralandığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uttar Pradeş eyaletinin Muzaffarnagar kentinde hafta sonu bir trenin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Devlete ait demiryolu ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan'da, kasım ayında Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 145 kişi yaşamını yitirmiş, 226 kişi yaralanmıştı.

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HindistanKazaTrenUttar Pradeş
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