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Hindistan'da tren raydan çıktı

- Kazada 2 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Hindistan'da tren raydan çıktı

LUCKNOW (AA) - Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yolcu treninin raydan çıkması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Emniyet yetkilisi Prabhakar Chaudhary, Kanpur kenti yakınlarında raydan çıkan 14 vagondan ikisinin su kanalına düştüğünü söyledi.

Chaudhary, iki kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma açıldığını ifade etti.

Polis müfettişi General Zeki Ahmed, yaralananlardan sekizinin durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.

Uttar Pradeş'te geçen ay bir yolcu treninin 14 vagonunun raydan çıkması sonucu 145 kişi hayatını kaybetmiş, 76'sı ağır 226 kişi yaralanmıştı.

Dünyanın en büyük üçüncü demiryolu ağına sahip olan Hindistan, modern sinyalizasyon ve haberleşme olanaklarından yoksun, eski bir altyapı kullandığı için sık sık tren kazalarına sahne oluyor. Hükümetinin 2012'de yayımladığı rapora göre, ülkede her yıl 15 bin kişi tren kazalarında yaşamını yitiriyor.

Hindistan Başbakanı Nerandra Mori geçen yıl, eskiyen demiryolu ağını modernize etmek için gelecek 5 yılda 137 milyar dolar harcama sözü vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
HindistanTren
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