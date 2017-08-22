YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, Müslüman erkeklerin eşlerini anında boşamalarına imkan veren "üç talakla boşanma" uygulanmasının yasal olmadığına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Müslüman erkeklerin eşlerini anında boşamalarının yasa dışı olduğuna hükmederek hükümete uygulamaya son vermeyi içeren yasa çıkarılması çağrısı yaptı.

Mahkeme bünyesinde farklı inançlardan 5 kıdemli hakimden oluşan Hakimler Kürsüsü, eşlerinin üç talak yoluyla boşadığı yedi kadının başvuru dilekçesinin ardından konuyu 3 ay tartışarak "üç talakla boşanmanın" yasal olmadığına hükmetti.

Uygulamaya son verilmesi için yasal mücadele verenlerden Hint Müslüman Kadınların Hareketinin kurucularından Zakia Soman, tarihi bir gün yaşadıklarını belirtti. Soman, Müslüman kadınların yasama meclisinin yanı sıra mahkemelerden de adalet hakkı kazandığını ifade etti.

Yaklaşık 170 milyon Müslümanın yaşadığı ülkede, Sünni Müslümanların büyük çoğunluğu, ailevi konu ve anlaşmazlıkların çözümünde Müslüman şahsi kanunlarına başvuruyor. Bu kanunlara göre, Sünni erkekler, telefonda, mesaj ve sosyal medya paylaşımları yöntemleriyle bile eşlerini üç talakla boşayabiliyor.



