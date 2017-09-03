Hindistan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı

NİZAMABAD (AA) - Hindistan'ın Nizamabad kentinde hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlıkların etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



Türk hayırseverlerin bağışladığı ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekiplerince mezbahalarda kesilerek paketlenen kurban etleri, Nizamabad'ın 6 ayrı bölgesinde önceden belirlenen 4 bin aileye ulaştırıldı.



Kurban etlerinin bir kısmı, Cansuyu'nun partner kuruluşunda gönüllü görev yapan ekiplerce kırsal kesimlerde yaşayan ailelere dağıtıldı.



Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hindistan Sorumlusu İsmail Akduman, dünyanın neresinde olursa olsun her mazluma ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Emanet kurban hisselerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Akduman, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerini Nizamabad'ın 6 ayrı noktasında 4 bin aileye ulaştırdık. Bize emanet edilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu ailelerden kimileri belki de kurbandan kurbana evine et giren ailelerdir. Allah hayırseverlerimizin kurbanlarını kabul etsin."

