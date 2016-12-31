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Hindistan'daki kömür madeninde göçük

- Hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Hindistan'daki kömür madeninde göçük

PATNA (AA) - Hindistan'ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir kömür madeninde dün meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya ulaştı.

Jharkhand eyalet polisi sözcüsü R.K. Malik, perşembe günü meydana gelen göçükte toprak altında kalan 23 işçiden 16'sının cesedine ulaşıldığını belirtti.

Malik, halen göçük altında bulunan 7 madencinin sağ olarak kurtulma şansının azaldığını ifade etti.

Bölgede etkili olan yoğun sis, kurtarma ekiplerinin madene girişini geciktirdi. Ekipler, madene ancak dün sabah girebilmişti.

Rajmahal Açık Ocak Madencilik Genel Müdürü S.K. Singh, yerel basında çıkan, madende 40 işçinin mahsur kaldığı yönündeki haberleri yalanlamıştı.

Başkent Yeni Delhi'nin bin 570 kilometre güneydoğusunda devlete ait maden, özel bir şirket tarafından işletiliyor. Ülkenin en fakir eyaletlerinden biri olan Jharkhand, Hindistan'daki en büyük maden depolarına sahip.







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