Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

Hindistan'daki toplu Kuçipudi dansı Guinness'e girdi

ANKARA (AA) - Hindistan'nın Andhra Pradeş eyaletinde, 6 bin 117 kişi Kuçipudi dansı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazandı.Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları hakemi Rishi Nath, Kuçipudi...

Hindistan'daki toplu Kuçipudi dansı Guinness'e girdi

ANKARA (AA) - Hindistan'nın Andhra Pradeş eyaletinde, 6 bin 117 kişi Kuçipudi dansı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazandı.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları hakemi Rishi Nath, Kuçipudi dansı yapan 6 bin 117 kişinin, "Jayamu Jayamu" parçasıyla yeni bir rekora imza attığını belirterek Andra Pradeş eyaleti Başbakanı Çandrababu Naidu'ya sertifika takdim etti.

Çandrababu, her ailede en az bir bilgisayar kullanıcısı ve Kuçipudi dansçısı olmasını istediklerini vurgulayarak eyaletteki çocuklara dans eğitimi verecek rehberler istihdam edeceklerini ifade etti.

Koreografisi Hint dansçı Vempati Çina Satyam'a ait 12 dakikalık dans gösterisine ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Hong Kong gibi 18 ülkeden dansçılar katıldı.

Etkinlik, eyaletin Dil ve Kültür Dairesi tarafından hazırlanan "5. Uluslararası Dans Sözleşmesi" kapsamında organize edildi.





İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Andra PradeşGuinness Rekorlar KitabıKuçipudi Dansı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.