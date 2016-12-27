Hindistan'daki toplu Kuçipudi dansı Guinness'e girdi

ANKARA (AA) - Hindistan'nın Andhra Pradeş eyaletinde, 6 bin 117 kişi Kuçipudi dansı yaparak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazandı.

Hindistan yerel basınında çıkan haberlere göre, Guinness Dünya Rekorları hakemi Rishi Nath, Kuçipudi dansı yapan 6 bin 117 kişinin, "Jayamu Jayamu" parçasıyla yeni bir rekora imza attığını belirterek Andra Pradeş eyaleti Başbakanı Çandrababu Naidu'ya sertifika takdim etti.

Çandrababu, her ailede en az bir bilgisayar kullanıcısı ve Kuçipudi dansçısı olmasını istediklerini vurgulayarak eyaletteki çocuklara dans eğitimi verecek rehberler istihdam edeceklerini ifade etti.

Koreografisi Hint dansçı Vempati Çina Satyam'a ait 12 dakikalık dans gösterisine ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Hong Kong gibi 18 ülkeden dansçılar katıldı.

Etkinlik, eyaletin Dil ve Kültür Dairesi tarafından hazırlanan "5. Uluslararası Dans Sözleşmesi" kapsamında organize edildi.















