Hindistan'daki tren kazaları istifa getirdi

ANKARA (AA) - Hindistan Demiryolu İdaresi Başkanı AK Mittal, ülkenin kuzeyinde art arda yaşanan tren kazalarından sonra istifa etti.

BBC'de yer alan habere göre, Uttar Pradeş eyaletinde cumartesi günü ve bugün iki ayrı trenin raydan çıkması nedeniyle meydana gelen kazaların ardından Demiryolu İdaresi Başkanı Mittal istifasını sundu.

Öte yandan Demiryolu Bakanı Suresh Prabhu, Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinde, söz konusu kazaların "manevi sorumluluğunu" hissettiğini dile getirdi.

Prabhu da görevden ayrılmak istediğini ancak kendisinin bir süre daha Bakanlık görevini sürdürmesinin talep edildiğini belirtti.

Uttar Pradeş'te cumartesi günü bir trenin raydan çıkması sonucu yaşanan kazada, 23 kişi ölmüş 81 kişi yaralanmıştı. Bugün aynı şekilde meydana gelen başka bir kazada da en az 74 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Demiryolları Bakanlığının verilerine göre, devlete ait demiryolu ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan'da 2016-2017 yıllarında, 104 tren kazası oldu.