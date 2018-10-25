"Hindistan'dan 1 milyon turist hayal değil"

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - TravelShopTurkey&Murtis Tour Genel Müdürü Murtaza Kalender, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Hindistan'ın 6 ayrı şehrinde yapılan tanıtım etkinliklerinin başarıyla tamamlandığını belirterek, "2019'da 500 bin, 2020'deyse 1 milyon Hint turistin ülkemize gelmesinin bir hayalden ibaret olmadığını görüyoruz. Yeter ki vizeyle ilgili sorunlar çözülsün." dedi.

Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8-14 Ekim tarihleri arasında Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Hindistan'da "Destination Turkey B2B Workshop" etkinliğinin düzenlendiğini anımsattı.

Etkinliğin başarıyla tamamlandığını bildiren Kalender, "Hindistan'ın 6 büyük şehrinde gerçekleştirilen etkinliğe 2 bine yakın Hint tur operatörü katıldı. Ayrıca Hindistan'a gitmeden önce aldığımız 2 bin 500 ön randevu sonucunda, 6 binden fazla ikili görüşme yapıldı. Çok başarılı bir süreç geçirdik. Buradan aldığımız izlenimle 2019'da 500 bin, 2020'deyse 1 milyon Hint turistin ülkemize gelmesinin bir hayalden ibaret olmadığını görüyoruz. Yeter ki vizeyle ilgili sorunlar çözülsün." diye konuştu.

- "Türkiye turizmi için 300 milyon dolara yakın gelir kaybı demek"

Hindistan'dan Türkiye'ye yoğun bir talebin bulunduğunu ama vize sorunlarıyla karşılaşıldığını saptadıklarını söyleyen Kalender, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 170 bine yaklaşmış durumda. Bunların yüzde 70'inden fazlası Shengen vizeli veya online olarak vize edinen turistler. Yüzde 30'dan az bir bölümünün de Hindistan'dan 'sticker' vize aldıklarını gördük.

Fakat Hindistan'da düzenlediğimiz etkinlik dolayısıyla en az 150 bin Hint turistin Türkiye'ye gelmek istemesine rağmen vize sorunlarından ötürü gelemediğini ve başka destinasyonları tercih ettiğini öğrendik. Bu Türkiye turizmi için 300 milyon dolara yakın bir gelir kaybı demek oluyor. Böyle bir rakam maalesef başka turistik destinasyonlara gidiyor. Mevcut vize koşullarında en fazla 200 bin vizenin verilebileceği öngörülürse 2019 yılındaki Hint turist kaybımız 300 bin civarında olacak."

- "Yıl sonuna kadar en az 50 bin Hint turist gelebilir"

Vizelerin zor alınmasının negatif algı yarattığına da işaret eden Kalender, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Çin, Endonezya, Malezya ve Güney Afrika'ya uyguladığı 'e-vize' modeli Hindistan'a da uygulanabilir. Böylelikle zor vize alma sorunu büyük ölçüde çözülür. Hindistan'da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde özellikle 'düğün turizmi', M.I.C.E. ve kültür turları ön plana çıktı. Vize ile ilgili konular çözümlendiği taktirde yıl sonuna kadar da en az 50 bin Hint turistin Türkiye'ye geleceğini öngörüyoruz."

Murtaza Kalender, direkt uçuşlar konusunda da sorunların bulunduğunu aktararak, Hindistan'da 6 ayrı şehre değil daha fazla şehre uçuş sağlanması gerektiğini kaydetti.

Hindistan'da düzenlenen etkinliğe Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı olan TravelShopTurkey&Murtis Tour'un yanı sıra aralarında Bakanlık, TÜRSAB yetkilileri ve otellerin de bulunduğu 30'un üzerinde temsilci katıldı.