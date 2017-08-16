Hindistan'dan, Arakanlı Müslümanları sınır dışı edeceği iddiaları

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da, mülteci Rohingyaların (Arakanlı Müslümanları) sınır dışı edeceği iddialarının abartılı olduğu ileri sürüldü.

İçişleri Bakanı Kiren Rijiju'nun geçen hafta parlamenterlere ülkedeki aralarında Rohingyaların da bulunduğu yasadışı göçmenlerin belirlenip sınır dışı edileceğini söylemesinin ardından, İçişleri Bakanlığından bir yetkili Rohingyalıları Myanmar'a geri gönderileceğine dair endişelerin abartılı olduğunu savundu.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, hükümetin sadece ülkede ne kadar mülteci olduğunu tespit etmeye çalıştığını belirterek, göçmenlerin sınır dışı edilmesine dair henüz hiçbir kararın alınmadığını ifade etti.

Diğer yandan Myanmar Devlet Başkanı Sözcüsü Zaw Htay, Hint hükümetinin Myanmar'ın Yeni Delhi Büyükelçisine söz konusu plandan bahsettiğini ancak hükümet olarak kendilerine doğrudan bilgi verilmediğini aktardı.

Zaw Htay, konunun halen tartışıldığını bildirdi.

8 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığının eyaletlere gönderdiği bilgi notunda "göçmenlerin terör gruplarına katılmaya yatkın oldukları" ve "Hindistan vatandaşlarının haklarını çiğnemenin yanında büyük güvenlik sorunları teşkil ettikleri" yazısı yer alıyordu.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcı Farhan Haq, ülkelerinde zulüm gören mültecilerin oraya geri gönderilmeleri planlarını endişe verici olduğu açıklamasını yapmıştı.

Hindistan'da 15 bine yakını BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine kayıtlı 40 bin Arakanlı Müslüman olduğu tahmin ediliyor.