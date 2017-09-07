Hindistan'ın ilk tam zamanlı kadın savunma bakanı

ANKARA (AA) - Hindistan'da ilk kez bir kadın bakanın tam zamanlı olarak savunma bakanlığına atandığı bildirildi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Nirmala Sitharaman, ülkenin bağımsız olarak sadece bu görevi yürütmek üzere seçilen ilk kadın savunma bakanı oldu.

Sitharaman, ayrıca Indria Gandi'den sonra savunma bakanlığı görevini üstlenen ikinci kadın siyasetçi unvanını elde etti. Gandi, 1980-1982 yıllarında başbakanlığın yanı sıra bu görevi yürütmüştü.

Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi'nin (Bharatiya Janata) 2014 yılında iktidara gelmesinin ardından kabinede maliye ve iş ilişikilerinden sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan 58 yaşındaki siyasetçi, savunma bakanlığını, bu görevi mart ayından bu yana yarı zamanlı olarak üstlenen Maliye Bakanı Arun Jaitley'den devraldı.

Sitharaman görevi devralmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, bakan olarak önceliklerinin, ordunun harbe hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, savunma sanayinde yerli üretimin arttırılması ve ordu mensuplarıyla ailelerinin refahının sağlanması olacağını belirtti.

Muhalefetteyken partisinin ulusal sözcülüğü görevini yürüten Sitharaman, Hindistan parlamentosunun üst kanadı olan Eyaletler Konseyi'nde senatör olarak Karnataka eyaletini temsil ediyor.