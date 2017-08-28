Hint guru tecavüz suçundan 10 yıl hüküm giydi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan Budist cemaati lideri, guru Gurmeet Ram Rahim Singh 10 yıl hapse mahkum edildi.

Haryana eyaletine bağlı Rohtak şehrinde görülen davada mahkeme Singh 2002'de müridi olan 2 kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından Singh doğrudan hapishaneye nakledildi. Mahkeme salonu ve hapishane arasında güvenliği sağlamak üzere binlerce polis ve paramiliter milis görevlendirildi.

Popüler cemaat liderinin takipçilerinin olay çıkarabileceği ihtimaline karşı Pencap ve Haryana eyaletlerinin bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Her iki eyalette okulların ve üniversitelerin duruşma boyunca kapalı kalmasına karar verildi.

Singh'in cuma günü gözaltına alınmasının ardından, Pançkula'da toplanan 150 bine yakın takipçisi güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çıkan arbedede 38 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.





