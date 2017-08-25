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Hint guru tecavüzden suçlu bulundu

PANÇKULA (AA) - Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen, aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunduğu bildirildi.Savcı H.P.S. Verma, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Pançkula...

Hint guru tecavüzden suçlu bulundu

PANÇKULA (AA) - Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen, aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunduğu bildirildi.

Savcı H.P.S. Verma, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Pançkula kentinde mahkemeye çıkan Singh'in 2002 yılında görülmeye başlanan davada iki kişiye tecavüzden suçlu bulunduğunu belirtti.

Singh'in binlerce destekçisinin akın ettiği kentte güvenlik önlemleri artırıldı, 15 binden fazla asker ve polis konuşlandırıldı.

Mahkemenin, Singh'e vereceği cezayı pazartesi günü açıklaması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Gurmeet Ram Rahim SinghGuruHindistan
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