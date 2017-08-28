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Hint gurunun tecavüz suçundan hüküm giymesi

- Guru Singh iki ayrı davadan 10'ar yıl hüküm giyerek toplamda 20 yıl hapse mahkum oldu

Hint gurunun tecavüz suçundan hüküm giymesi

ROTHAK (AA) - Hindistan'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan Budist cemaati lideri, guru Gurmeet Ram Rahim Singh yargılandığı iki ayrı davadan toplam 20 yıl hapis cezası aldı.

Avukat S.K. Garg Narwana, Haryana eyaletine bağlı Rohtak şehrinde geniş güvenlik önlemleri altında görülen karar duruşmasında, Singh'in 2 kadına tecavüzle yargılandığı iki davadan 10'ar yıl olmak toplam 20 yıl hapis cezası aldığını belirtti.

Narwana, Singh'in ayrıca 47 bin dolar para cezasına çarptırıldığını sözlerine ekledi.

Singh'in takipçilerinin olay çıkarması ihtimaline karşı Pencap ve Haryana eyaletlerinin bazı şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, iki eyalette okulların ve üniversitelerin duruşma boyunca kapalı kalmasına karar verilmişti.

Singh'in cuma günü gözaltına alınmasının ardından Pançkula'da toplanan 150 bine yakın takipçisi güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çıkan arbedede 38 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.



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