Hint kenevirini kekliklerine yem yapmak için yetiştiriyormuş - Konya'da bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram esrar ve bahçede ekili 17 kök Hint keneviri ele geçirildi - Gözaltına alınan şüphelinin, Hint kenevirlerini evinde beslediği kekliklere yem yapmak için yetiştirdiğini söylediği öğrenildi

09 Eylül 2017 Cumartesi 02:40