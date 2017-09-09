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Hint kenevirini kekliklerine yem yapmak için yetiştiriyormuş

- Konya'da bir eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram esrar ve bahçede ekili 17 kök Hint keneviri ele geçirildi - Gözaltına alınan şüphelinin, Hint kenevirlerini evinde beslediği kekliklere yem yapmak için yetiştirdiğini söylediği öğrenildi

Hint kenevirini kekliklerine yem yapmak için yetiştiriyormuş

KONYA (AA) - Konya'da bir evde yapılan aramalarda 11 kilogram esrar ve bahçede ekili 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Meram ilçesi Yaylapınar Kaş Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

İhbarda belirtilen adrese ulaşan ekipler, evin bahçesinde ekili 17 kök Hint keneviri ile çatısında 11 kilogram esrar buldu.

Şüpheli Ali B, polis tarafından gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde, "Evde keklik besliyorum. Hint kenevirlerini onlara yem yapmak için yetiştiriyordum." dediği öğrenildi.

Ali B'nin, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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EsrarHint KeneviriKonyaUyuşturucu
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