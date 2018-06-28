İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), "Modern Türkiye Cumhuriyeti'nde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı" ile Osmanlı-Malay ilişkilerini masaya yatırdı.



Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve üniversitenin Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "Modern Türkiye Cumhuriyeti'nde Hint Okyanusu ve Malay Dünyası Çalışmaları Çalıştayı"na alanında uzman birçok akademisyen katıldı.



FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Duman, çalıştayın açılışındaki konuşmasında, genç bir üniversite olan FSMVÜ'nin 2010 yılında kurulmasına rağmen, bu zamana kadar büyük işler başardığını söyledi.



Türk-Malay ilişkilerini ele alan bir merkez kurulması teklifi üzerine FSMVÜ bünyesinde 2015 yılında Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu anımsatan Duman, benzer bir merkezin Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur 'daki Malezya İslam Üniversitesi'nde faaliyet gösterdiğini aktardı.



Duman, karşılıklı iki merkezde Türk ve Malay öğrencilerin doktora, yüksek lisans çalışmaları yapacağını belirterek, "Üniversitemizde kurulan merkezle, Malezya merkezli Malay dünyası üzerine yapacak bir merkez kurulmuş oldu. Uzak Doğu coğrafyası bizim gönül coğrafyası olarak yer alıyor. Malay coğrafyası, İslam dünyasının en çok Müslüman nüfusu barındıran bölgesi. Bu kadar büyük bir coğrafya ile kültürel altyapısı ve eğitim iş birliği yapmamı kaçınılmazdı." diye konuştu.



Türkiye’de okuyan Malezyalı öğrencilerle irtibata geçirilerek bu merkezden haberdar olmasını sağlandıklarını dile getiren Duman, merkezin ayrıca Malezya’dan Türkiye'ye gelen heyetlerin ziyaret merkezine dönüştüğünü kaydetti.



Duman, her yıl uluslararası öğrencilere yönelik etkinlik düzenlediklerini belirterek, Malezyalı öğrenci temsilcilerini üniversitede ağırladıklarını ifade etti.



Bölgeye yönelik yayın çalışmalarını da desteklediklerini vurgulayan Duman, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Açe özelinde yapmış olduğu çalışmalarla bilinen Dr. Mehmet Özay'ın kaleminden, on yılı aşkın bir süre boyunca yapılan çalışmaların bir ürünü olan, "Açe Darüsselam Sultanlığı" isimli eserinin FSMVÜ yayınları arasında yerini aldığını anlattı.









- "Malezya'da yeni seçilen siyasi iktidar, Türkiye’ye canı gönülden bağlı"





İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Demirel de Malay dünyasının periferisiyle birlikte 500 milyon insanı kapsadığını vurguladı.

Biri İstanbul’da diğeri Kuala Lumpur’da faaliyet gösteren iki merkezin kurulduğunu anlatan Demirel, bu merkezler vasıtasıyla Türkiye’den seçilmiş öğrencilerin Malayca, Malay öğrencilerin de Türkçe öğrenerek, akademik çalışmalar yapacaklarını bildirdi.



Demirel, Türkiye'nin yurt dışında faaliyet gösteren öncü kurumları Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile daha faal çalışmalar yaparak, bölgeyle ilişkilere büyük katkılar yapacağının altını çizdi.



Malezya'da yeni seçilen siyasi iktidarın, Türkiye’ye canı gönülden bağlı olduğuna dikkati çeken Demirel, "Merkezin kurulduğu amaçlara uygun olarak rahatça faaliyetlerine devam edebilmesi için Malezya'da uygun siyasi bir ortam var." dedi.





İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Özay ise Osmanlı-Malay dünyası ilişkilerini çeşitli boyutlarda ele almayı hedefleyen çalıştay vesilesiyle akademi dünyası ile çeşitli devlet kurumlarını biraraya gelmesinin önemli olduğunu vurguladı.



Çalıştayın iki gün süreceğini bildiren Özay, çalıştayda Malay dünyası ve geniş Hint Okyanusu bölgesini konu alan akademik çalışmalarıyla bugüne kadar katkı yapan akademisyenler ile bürokrasi dünyasının kendi aralarındaki yakın iş birliği, talepler ve beklentiler çerçevesinde var olan çalışmaların yeniden gündeme getirilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaların yeniden yapılandırılması gibi hususlara dikkati çekileceğini ifade etti.

































