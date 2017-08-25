Hırsız gece kulübünde eğlenirken yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da, iki arkadaşıyla yeni evli bir çiftin evinden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kişi eğlendiği gece kulübünde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 3 şüpheli, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan ve 1 ay önce evlenen B.T. ve E.T'nin evine girdi. Evde bulunan düğünden kalma 40 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan şüpheliler kaçtı.

Durumu fark eden çift, olayı polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Bunun üzerine hareket geçen ekipler, zanlılardan H.Ç'yi bir gece kulübünde eğlenirken yakaladı. Ekipler, zanlının üzerinden ele geçirdikleri bir miktar ziynet eşyasını çifte teslim etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.