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Hırsızın tırmanarak daireye girmesi kamerada

- Adana'da bir kişinin balkon demirinden tırmanarak üst kattaki daireye girmesi güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi - Polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklandı

Hırsızın tırmanarak daireye girmesi kamerada

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin bir apartmanın zemin katındaki balkon demirinden tırmanarak birinci kattaki daireye girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde Metgün Duran, polisi arayarak evinde hırsızlık olduğunu bildirdi.

Olay yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüpheli iki kişinin apartmanın bahçesinde gezindiğini belirledi.

Görüntülerde, şüphelilerden birinin zemin kattaki dairenin balkon demirinden bir üst kata tırmandığı, diğerinin ise çevrede gözetleme yaptığı yer alıyor. Bir süre sonra apartman sakinlerinden biri bahçede gördüğü şüpheliyi uzaklaştırıyor. Daireye giren şüpheli ise elinde iki çantayla merdivenlerden inip uzaklaşıyor.

Ekipler, binaya tırmanan kişinin hırsızlık olaylarından emniyette kaydı bulunan Fırat Y. olduğunu belirledi. Şüpheli Fırat Y, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Burada sorgulanan zanlı, binaya tırmandığını kabul etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, kimliğini belirlediği diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


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