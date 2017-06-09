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Hırsızlar, muhtarlığın çelik kapısını çaldı

- Hatay'da muhtarlık binasına giren hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca çelik kapıyı götürdü

Hırsızlar, muhtarlığın çelik kapısını çaldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, muhtarlık binasına giren hırsızlar, alacak bir şey bulamayınca çelik kapıyı çaldı.

İddiaya göre, Gündüz Mahallesi Muhtarı Uğur Sarıfakıoğulları, sabah saatlerinde geldiği muhtarlıkta, çelik kapının yerinde olmadığını gördü.

Muhtarın durumu bildirdiği polis ekipleri, yaptığı incelemede kapının hırsız veya hırsızlarca çalındığını tespit etti.

Mahallenin 8 yıllık muhtarı Sarıfakıoğulları, ilk defa mahallesinde bu şekilde bir hırsızlık yaşandığını ve çok büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Olayın gece yaşandığını anlatan Sarıfakıoğulları "Devletin yeri olan muhtarlığın kapısını çalan hırsızları kınıyorum. Hizmet için yapılan bir yerin kapısının çalınması bizleri çok üzdü." dedi.

Muhtar Sarıfakıoğulları, mahalle sakinlerini de hırsızlık olaylarına karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Çelik KapıHatayHIRSIZLIKMuhtarlık
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