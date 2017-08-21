Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Palladium ekonomi 18. Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Hırsızları "saç tıraşı" ele verdi

- Kayseri'de birçok hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 zanlı, zanlılardan birinin güvenlik kameralarına yansıyan ilginç saç traşı görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı

Hırsızları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birçok ikametten hırsızlık yapan zanlılar, zanlılardan birinin güvenlik kameralarına yansıyan ilginç saç tıraşı görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiriliği ekipleri, farklı adreslerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu çerçevede, bir evden çalınan bankamatik kartlarının kullanılabileceğini değerlendiren polis ekipleri, kent merkezindeki bir ATM'den çaldıkları bankamatik kartıyla para çeken şahısların görüntülendiği güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerden birinin ilginç saç tıraşından yola çıkarak zanlıların kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, ikametlerine düzenlenen operasyonla Ümit T, Mustafa K. ve Sezgin A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların daha önce 12 bin lira, 20 parça ziynet eşyası, ticari bir araç, 21 bin lira değerinde ziynet eşyası, 5 bin lira değerinde sigara, 2 bin lira değerinde gıda malzemesi ve çeşitli elektronik eşyaların çalınması olayına karıştıkları tespit edildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine, zanlıların bazı iş yerlerine kepenkleri kırarak girmeleri ve çaldıkları bir banka kartıyla bankamatikten para çekmeleri yansıdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GözaltıGüvenlik KamerasıHIRSIZLIK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5