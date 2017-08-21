Hırsızları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de birçok ikametten hırsızlık yapan zanlılar, zanlılardan birinin güvenlik kameralarına yansıyan ilginç saç tıraşı görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amiriliği ekipleri, farklı adreslerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu çerçevede, bir evden çalınan bankamatik kartlarının kullanılabileceğini değerlendiren polis ekipleri, kent merkezindeki bir ATM'den çaldıkları bankamatik kartıyla para çeken şahısların görüntülendiği güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerden birinin ilginç saç tıraşından yola çıkarak zanlıların kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, ikametlerine düzenlenen operasyonla Ümit T, Mustafa K. ve Sezgin A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların daha önce 12 bin lira, 20 parça ziynet eşyası, ticari bir araç, 21 bin lira değerinde ziynet eşyası, 5 bin lira değerinde sigara, 2 bin lira değerinde gıda malzemesi ve çeşitli elektronik eşyaların çalınması olayına karıştıkları tespit edildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerine, zanlıların bazı iş yerlerine kepenkleri kırarak girmeleri ve çaldıkları bir banka kartıyla bankamatikten para çekmeleri yansıdı.