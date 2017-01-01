Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde marketten hırsızlık yapan zanlının görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Oba Mahallesi'nde bulunan bir marketin sahibi Nuri Eker, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde, kepenklerin açık olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, marketten hırsızlık yapıldığını belirleyerek, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme yaptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlıkta, maskeli bir kişinin markete girerek önce çekmeceyi kontrol ettiği, ardından da alkollü içecekleri ve diğer market ürünlerini poşete doldurduğu görülüyor.

Marketten yaklaşık 4 bin liralık ürün çalındığı bildirildi.