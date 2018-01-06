Hırsızlık girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalışan 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'ndeki Bülent Kurt'a ait kafeteryanın gece saatlerinde alarmı çaldı.

Güvenlik şirketi tarafında iş yerinin alarmının çaldığı bilgisini alan Kurt, hemen iş yerine geldi. Giriş kapısının açık olduğunu gören Kurt, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi ile çevrede yaptığı incelemede, herhangi bir hırsızlık deliline ulaşamadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, iş yerine 5 şüphelinin girdiğini, kamera ve çalan alarmı fark edince uzaklaştıklarını gördü.

Eşkali tespit edilen 5 şüpheli kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Kameraya yansıyan kayıtlarda ise gece saatlerinde kafeteryaya kapıyı zorlayarak giren 2 kişinin direkt kasaya yöneldiği, bu esnada alarmın da çalmasıyla iş yerinden kaçtıkları görülüyor.

Kafeteryanın dış kamerasında ise 5 kişinin etrafta dolandığı, 3 kişinin gözcülük yaparken 2 kişinin ise kafeteryaya girdiği yer alıyor.