Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Hırsızlık için eve giren iki şüpheli suçüstü yakalandı

- Zanlılardan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Hırsızlık için eve giren iki şüpheli suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir evde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreste yapılan aramada eve hırsızlık amacıyla giren B.A. ve U.U. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen kolye, inci küpe ve kol saati, ev sahibine teslim edildi.

Zanlılardan U.U'nun daha önce de 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U. tutuklandı, B.A. serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırHIRSIZLIKSuçüstü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5