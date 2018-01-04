Hırsızlık için eve giren iki şüpheli suçüstü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir evde hırsız olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreste yapılan aramada eve hırsızlık amacıyla giren B.A. ve U.U. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ele geçirilen kolye, inci küpe ve kol saati, ev sahibine teslim edildi.
Zanlılardan U.U'nun daha önce de 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U. tutuklandı, B.A. serbest bırakıldı.