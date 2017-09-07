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Hırsızlık için forklift kiraladı, yakalanınca parasını ödemedi

- Adana'da, iddiaya göre kamyon kasası parçasını çalmak için forklift kiralayan hırsızlık zanlısı suç üstü yakalandı - Anlaştığı ücreti isteyen forklift sürücüsüne 25 lira teklif eden zanlı, "50 lira vermem" dedi

Hırsızlık için forklift kiraladı, yakalanınca parasını ödemedi

ADANA (AA) - Adana'da, kamyon kasası parçasını çalmak için forklift kiralayan hırsızlık zanlısı suç üstü yakalandı.

İddiaya göre, Emniyet Müdürlüğünde hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen Ahmet G. (28), merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde boş bir arazideki kamyon kasasının parçasını 3 tekerlekli motosikletin kasasına yükletmek için bir şirketten forklift kiraladı.

Kiralama şirketine eskici olduğunu ve kasa parçasını 70 lira karşılığında aldığını söyleyen Ahmet G, şirketle 50 lira karşılığında anlaştı.

Kamyon kasa parçasının 01 FAJ 15 plakalı kasalı motosiklete yüklendiği sırada vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Ahmet G, anlaştıkları ücdeti isteyen forklift sürücüsüne 25 lira teklif ederek, "50 lira vermem. Beni polis merkezine götürsünler." dedi.

Yaşanan tartışmanın ardından kasa parçasının sahibinin şikayetçi olması üzerine Ahmet G, polis merkezine götürüldü.

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