Hırsızlık operasyonu görüntülendi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve İstanbul'da kapılarının kilitleri kırılan 6 evden yapılan hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çalışma doğrultusunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği öne sürülen Ö.A'yı takibe alan polis ekipleri, Kartepe ilçesinde otomobiliyle trafikte seyreden şüpheliyi durdurarak, gözaltına aldı.

Şüphelinin otomobilde yapılan aramada, 4 bin lira ile hırsızlıkta kullanılmak üzere yapıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelinin gözaltına alınma anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracıyla trafikte seyreden şüphelinin ışıklarda durması üzerine polis aracının yolu kesmesi ve takipte olan ekibin zanlıyı aracından indirerek gözaltına alması yer alıyor.