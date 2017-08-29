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Hırsızlık şüphelisi iki kadına suçüstü

- Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki kadın, hırsızlık amaçlı girdikleri evde polis ekiplerince suçüstü yakalandı

Hırsızlık şüphelisi iki kadına suçüstü

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde iki kadın, hırsızlık amaçlı girdikleri öne sürülen evde suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ayşe Ş. ve Nurgül Ş'yi hırsızlık amacıyla girdikleri ileri sürülen evde suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Ş. ve Nurgül Ş, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan 10 gün önce İstanbul'dan geldiği tespit edilen iki şüphelinin; Tekirdağ, Çorlu ve Kırklareli'de evlerden hırsızlık olaylarına karıştığı güvenlik kameralarından tespit edildi.

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