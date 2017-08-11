Hırsızlık şüphelisinden

KONYA (AA) - Konya'da bir otomobilden 20 bin lira çalan ve 3 saat süren kovalamaca sonrasında yakalanan 5 şüpheliden biri, kendilerini, "Kız kaçırmaya gelmiştik" diye savundu.

Galericilik yapan Mehmet Şenel, merkez Selçuklu ilçesi Zafer Sanayi Sitesi'ndeki banka şubesinden 20 bin lira çekti.

Şenel'in 42 M 5544 plakalı aracının içine bıraktığı para, tornavida ile camı kıran bir kişi tarafından çalındı.

Bu sırada olay yeri yakınlarında devriye görevi sürdüren Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark edip kaçan kişinin peşine düştü.

Yakınlarda bekleyen ve içinde 4 kişi daha bulunan 42 FLS 13 plakalı otomobile binen şüpheli hızla kaçmaya başladı.

Konya-Ankara karayolu istikametinde yaklaşık 150 kilometre boyunca kaçan şüpheliler, Cihanbeyli ilçesi yakınlarındaki dağlık alanda otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya başladı.

Olayı bir terör operasyonu zanneden köy halkı da polisle birlikte şüphelileri aradı. Şüphelilerden ikisi kayaların arkasında, üçü de bir yayla evinin bahçesinde gizlenirken yakalandı.

- Çalınan para bulunamadı

Terk edilen otomobilde ve yakalanan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada çalınan para bulunamadı.

Gözaltına alınan Oktay B. (37), Yücel B. (36), Ünal M. (20), Ferdi B. (19) ve E.Y. (17), ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yücel B'nin poliste 36 ayrı suç kaydı bulunduğu ve 11 suçtan arandığı, diğer şüphelilerin de farklı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen şüphelilerden Ferdi B'nin polisteki ifadesinde, "Biz hırsızlık yapmadık. Kız kaçırmaya gelmiştik. Sürücünün ehliyeti yoktu. Plaka da sahte olunca kaçtık" dediği öğrenildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 5 zanlı da tutuklandı.