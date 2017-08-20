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Hırsızlık zanlısı bazanın içinde yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir eve hırsızlık için girdiği öne sürülen kişi, yatak bazasının içinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Ali Ağa Sokak'taki apartmanın birinci katındaki...

Hırsızlık zanlısı bazanın içinde yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir eve hırsızlık için girdiği öne sürülen kişi, yatak bazasının içinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Ali Ağa Sokak'taki apartmanın birinci katındaki daireye pencereden bir kişinin girdiğini gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısı açılmayınca pencereden içeri girdi. Evde bir süre arama yapan ekipler, hırsızlık zanlısının yatak bazasının içinde saklandığını belirledi.

Hırsızlık zanlısı Olkan D. (19), ev sahibi Nazım Gürbüz'ün ikametinin kapısını açmasıyla polise ekiplerince dışarıya çıkarıldı.

Bu sırada mahalle sakinleri de şüpheliye tepki gösterdi.

Daha önce "hırsızlık" suçundan kaydı bulunduğu belirtilen Olkan D, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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