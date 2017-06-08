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Hırsızlık zanlısı polisten kaçarken bacağını kırdı

- Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evine operasyon düzenleyen polisten kaçarken bacağını kıran şüpheli hastaneye kaldırıldı

Hırsızlık zanlısı polisten kaçarken bacağını kırdı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde evine operasyon düzenleyen polis ekiplerinden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisi, yaşanan kovalamaca sırasında bacağı kırılınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, bazı ev ve iş yerlerinden meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 2 hafta süreyle güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarını dinleyen güvenlik güçleri, şüphelinin Suriye uyruklu H. Z. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlediği zanlı, güvenlik güçlerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Yüksek bir duvardan atlaması nedeniyle bacağı kırılan H.Z, polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi Yayladağı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

H.Z'nin evinde yapılan aramada, çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildiği öğrenildi.

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HatayHIRSIZLIKKovalamaYaralanmaYayladağı
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