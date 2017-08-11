ANTALYA (AA) - Antalya'da hırsızlık zanlısı üç çocuk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde Ayanoğlu, Demirel ve Altıayak mahallelerindeki iş yerlerinden kamyonetle gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili araştırma başlattı.

İş yerlerinden 6 metrelik 100 profil pano çıtası, 50 metre seyyar kablo, üç alüminyum kapı, matkap, hilti, balyoz, kazma, kürek, el arabası, beton delme murcu, hasarlı kamyonet kapısı gibi çok sayıda malzeme çaldıkları öne sürülen M.K. (17), S.K. (16) ve S.K. (15) suçta kullanılan araçla yakalandı.

Suça sürüklendikleri belirlenen çocuklardan M.K'nin 16, S.K'nin 9, S.K'nin 2 hırsızlık kaydının olduğu ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince adliyeye sevk edilen çocuklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.











