Hırsızlık zanlısını kapı merceğindeki kamera yakalattı

MERSİN (AA) - Mersin'de, daireden hırsızlık girişiminin şüphelilerinden biri, kapı merceğindeki kamera görüntüleri sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki apartmana giren biri 18 yaşından küçük 4 kadın şüpheli, .E'nin dairesini kapıdan gözetledi.
Çeşitli yöntemlerle kapıyı açan zanlılar, evde değerli eşya bulamayınca bir şey almadan olay yerinden uzaklaştı.
Eve geldiğinde dairesine hırsız girdiğini fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi.
Ekipler, kapı merceğine önceden yerleştirilmiş mini kameradaki görüntüler üzerinde yaptığı incelemede zanlıların M.G, K.G. ve D.G. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonda D.G, Tarsus ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.