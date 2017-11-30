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Hırvat cumhurbaşkanı ICTY'nin kararına tepkili

- Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin eski Hırvat asker ve siyasiler hakkında verdiği kararlara tepki gösterdi - Kitarovic: - "Hırvatistan kimseye saldırmadı. Aksine, Bosna Hersek'in bütünlüğünü destekledi"

Hırvat cumhurbaşkanı ICTY'nin kararına tepkili

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) eski Hırvat asker ve siyasilerin yargılandığı davada verdiği kararlara tepki gösterdi.

"Prlic ve diğerleri" davasının dün yapılan temyiz duruşmasında yargılanan 6 isme 111 yıl hapis cezası verilmesi ve dönemin Hırvatistan yönetiminin de Bosna'daki savaşta, bu ülkedeki Hırvatları desteklediğini kabul etmesi Hırvat cumhurbaşkanının tepkisine neden oldu.

Kitarovic, düzenlediği basın toplantısında, eski Hırvat General Slobodan Praljak'ın dünkü duruşma sırasında zehir içerek intihar etmesine değinerek Praljak'ın intiharının Hırvat halkını derinden yaraladığını söyledi.

Savaş suçlusu Praljak'ın ailesine başsağlığı dileyen Kitarovic, "Praljak, işlemediği suçlardan hüküm giymiş bir mahkum olmaktansa ölmeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.

Dönemin Hırvatistan yönetiminin, Bosna'daki savaşta bu ülkedeki Hırvatları ve yaptıklarını desteklediğinin mahkemece onaylanmasına da değinen Kitarovic, "Hırvatistan kimseye saldırmadı. Aksine, Bosna Hersek'in bütünlüğünü destekledi. Saldıranlar (Slobodan) Milosevic liderliğindeki Sırbistan ve Yugoslav ordusuydu." diye konuştu.

Bazı soydaşlarının, Bosna Hersek'te bedelini ödemek zorunda oldukları suçlar işlediklerini kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Kitarovic, öte yandan Boşnak ve Sırpların da Bosnalı Hırvatlara yönelik saldırıları nedeniyle cezalandırılmamalarının ise "haksızlık" olduğunu savundu.

Kitarovic, ICTY'nin bir yargı organından çok siyasi hakem işlevi gördüğünü ileri sürdü.

- Hırvatistan meclisinden ortak açıklama

Hırvatistan Meclisinde de ICTY'nin verdiği kararın ardından milletvekillerinin çoğunluğunun desteklediği ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ICTY kararının "kabul edilemez" olduğu belirtilirken, bu kararın gerçek tarihle örtüşmediği öne sürüldü.

Ortak açıklama, muhalefetteki sosyal demokrat partiler tarafından ise desteklenmedi.

- Mahkemede yaşananlar

Lahey'deki mahkeme, eski Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin Bosna'daki savaş suçlarından yargılandığı "Prlic ve diğerleri" davasının temyiz duruşmasında 6 isme toplam 111 yıl hapis cezası verdi.

Altı Hırvat savaş suçlusu, Bosna'daki savaşta, ülkenin güneyindeki Boşnak halka yönelik insanlığa karşı suçlar işlemek, savaş kanunlarını ve Cenevre sözleşmelerini ihlal etmek suçlarından sorumlu tutuldu.

Sözde Hersek-Bosna Hırvat Cumhuriyeti (HR-HB) Başbakanı ve Hırvat Savunma Konseyi (HVO) Başkanı Jadranko Prlic 25 yıl, HR-HB Savunma Bakanı Bruno Stojic 20 yıl, HVO ana üs komutanı eski General Slobodan Praljak 20 yıl, Praljak'ın yardımcılığını yapan Milivoj Petkovic 20 yıl, HVO askeri polis birimi komutanı Valentin Coric 16 yıl ve esir değişimlerinden sorumlu Berislav Pusic 10 yıl hapse mahkum edildi.

Eski Hırvat General Praljak, hakkındaki cezanın açıklanmasının ardından savaş suçlusu olmadığını ve cezayı kabul etmediğini söyleyerek duruşma salonunda zehir içti. Duruşmaya bir süre ara verilirken, Praljak'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.


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