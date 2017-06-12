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Hırvatistan hükümetinde istifa

- Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Stier, görevinden istifa etti

Hırvatistan hükümetinde istifa

ZAGREB (AA) - Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Davor İvo Stier görevinden istifa etti.

Basın toplantısı düzenleyen Stier, bakanlık görevinden istifa ettiğini açıklayarak, yerine yeni bir isim getirilinceye kadar görevini sürdüreceğini bildirdi.

İstifa etmek istediğini geçen hafta Başbakan Andrej Plenkovic'e de bildirdiğini söyleyen Stier, "Hırvatistan'ı dünya genelinde temsil etmek büyük bir onurdu." ifadesini kullandı.

Mensubu olduğu iktidardaki Hırvat Demokratik Birliğinden (HDZ) ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan Stier, HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Plenkovic'e desteğinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ülke basınındaki iddialara göre Stier, mensubu olduğu HDZ'nin, Hırvat Ulusal Partisi (HNS) ile koalisyon kurması fikrini başından beri desteklemezken, bu koalisyonun geçen hafta kurulması üzerine istifa kararı aldı.

- Hırvatistan'daki hükümet krizi

Hırvatistan'ın en büyük şirketlerinden Agrokor'da yaşanan kriz, hükümeti oluşturan HDZ-MOST koalisyonunun da dağılmasına neden olmuştu.

Geçen yıl yapılan genel seçimin ardından kurulan koalisyonun küçük ortağı MOST Hareketi, nisan ayında hükümetteki dört bakanının istifa ettiğini açıklamış, bunun üzerine mecliste çoğunluğu kaybetmek istemeyen HDZ, HNS ile yeni bir koalisyon kurmak için anlaşmıştı.

HDZ-HNS koalisyonunun kurulmasının ardından kabinede 7 bakan değişmiş, söz konusu isimler geçen hafta mecliste güvenoyu alarak göreve başlamıştı.

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Dışişleri BakanlığıHırvatistanIstifa
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