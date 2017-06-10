Hırvatistan'da GDAÜ PA Genel Kurulu

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Başkentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Bosna Hersek, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Karadağ, Slovenya ve Moldova temsilcilerinin yanı sıra Türkiye adına TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi katıldı.

Hamzaçebi, burada yaptığı açıklamada, GDAÜ PA'nın Balkan ülkelerinin ortak iradesini ve özgün sesini yansıtan bir iş birliği forumu olduğunu ifade ederek "Her alanda büyük bir potansiyel barındıran Balkanlar’da kalıcı güvenliğin, istikrar, barış ve refah ortamının sağlanması ortak vazifemizdir. Bu itibarla geçmişteki çatışmalardan ve bölünmelerden gerekli dersleri çıkarmamız, aramızdaki iş birliğini ve dayanışmayı geliştirmemiz gerektiğine inanıyorum." dedi.

Türkiye ile Balkan ülkelerinin sadece ortak geçmiş ve değerlerle birbirine bağlı olmadığına işaret eden Hamzaçebi, Türkiye'nin Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelik süreçlerini de desteklediğini söyledi.

Hamzaçebi, Balkan ülkelerinin AB üyeliğini temel hedef haline getirmeleri gerektiğini belirterek "Türkiye’nin de hedefi AB’ye tam üye olmaktır. Bu bağlamda, son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri hem bölgenin hem de Avrupa’nın geleceği açısından önemli merhaleler olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadelede ise uluslararası iş birliğinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Hamzaçebi, "Yasa dışı göç tüm ülkeleri ve Balkanlar’ı doğrudan etkilemiş ve hükümetleri zorlamıştır. Türkiye olarak bu konuda gösterdiğimiz olağanüstü çaba sanırım herkes tarafından takdir edilmektedir. Yine de bu sınama karşısında uluslararası toplumdan beklediğimiz destek ve dayanışmanın yetersiz kaldığını belirtmeliyim." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Sefik Dzaferovic de GDAÜ PA'ya katılan ülkelerin sadece siyasi değil ekonomi, güvenlik, sosyal ve daha birçok alanda iş birliği geliştirdiğini söyleyerek Bosna Hersek için AB üyeliğinin hem siyasi hem de ekonomik açıdan iyileştirici güç olacağını sözlerine ekledi.

Bu arada, GDAÜ PA toplantısının gelecek yıl Slovenya'da yapılacağı bildirildi.