Hırvatistan'da kabine revizyonu

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da nisan ayında yaşanan hükümet krizinin ardından, kabinede yapılması planlanan değişiklikler gerçekleşti. Yeni atanan yedi bakan, meclisten güvenoyu aldı.

Kabine revizyonu kapsamında, Başbakan Yardımcılığı ve İnşaat Bakanlığına Predrag Stromar, Bilim ve Eğitim Bakanlığına Blazenka Divjak, İçişleri Bakanlığına Davor Bozinovic, Adalet Bakanlığına Drazen Bosnjakovic, Çevre ve Enerji Bakanlığına Tomislav Coric, Çalışma ve Emeklilik Bakanlığına Marko Pavic, Yönetim Bakanlığına ise Lovro Kuscevic getirildi.

Hırvatistan’ın en büyük şirketlerinden biri olan Agrokor'da yaşanan kriz, hükümeti oluşturan koalisyonun dağılmasına neden olmuştu. Geçen yıl yapılan genel seçimin ardından Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) ile MOST Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon, nisan ayında dağılmıştı.

Koalisyonun küçük ortağı MOST Hareketi'nin, hükümetteki bakanlarını çekmesinin ardından uzun süren yeni koalisyon görüşmeleri kapsamında HDZ Genel Başkanı ve Başbakan Andrej Plenkovic, dün gece Hırvatistan Ulus Partisi (HNS) ile anlaştığını açıklamıştı.

Ülke kamuoyunda uzun süre HDZ'nin yeni bir koalisyon kurup kuramayacağı tartışılırken, HNS ile yapılan ittifak sayesinde 150 milletvekilinden 78'inin oyuyla kabine revizyonu meclisten geçti.