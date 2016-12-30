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Hırvatistan'da kuş gribi vakası

- Hırvatistan'ın kuzeyindeki Kriznica köyünde tespit edilen kuş gribinden dolayı bölgede bulunan tüm kanatlı hayvanlar itlaf edilecek

Hırvatistan'da kuş gribi vakası

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'da kanatlı hayvanların bulunduğu bir çiftlikte kuş gribi vakası tespit edildi.

Hırvatistan Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kriznica köyünde bulunan aile çiftliğinde H5N8 virüsüne rastlandığı ifade edilerek, tespit edilen virüs nedeniyle burada bulunan 15 kanatlı hayvanın telef olduğu belirtildi.

Kriznica'daki çiftliğin karantina altına alındığı ve gerekli tüm önlemlerin alındığının altı çizilen açıklamada, virüsün yayılma tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, bölgede bulunan kalan kanatlı hayvanların itlaf edilmesine yönelik veteriner çalışmalarının başladığı belirtildi.

Ekim ayından bu yana Almanya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde birçok kuş gribi vakasına rastlanmıştı.



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AçıklamaHırvatistanKuş Gribi
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