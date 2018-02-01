Hırvatistan'daki

ZAGREB (AA) - STIPE MAJIC - Hırvatistan'ın kuzey kesimi ile güneyde kalan topraklarını karayolu ile birbirine bağlaması planlanan ancak Bosna Hersek'in açık denize çıkışına engel olacağı için sık sık tartışılan Peljesac Köprüsü'nü Çinli China Road and Bridge Corporation (CRBD) firması yapacak.

Çin'in Zagreb Büyükelçisi Hu Zhaoming, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra uzun zamandır tartışmalara ve Bosna Hersek ile Hırvatistan arasında gerginliğe neden olan köprünün inşasını değerlendirdi.

Hırvatistan'ın Çin'den gelen yatırımlara son derece önem verdiğini aktaran Hu, köprünün inşasını üstlenmek isteyen Avusturya, İtalya ve Türkiye'den bazı firmaların ihaleyi Çinli firmanın almasına ilişkin bazı şikayetleri olduğunu hatırlattı.

Hu, söz konusu şikayetlerde Çinli firmanın "yıkıcı rakamlar" teklif ettiğinin öne sürüldüğünü, bazı şikayetlerde ise şirketin devlete ait olmasının eleştirildiğini kaydetti.

Peljesac Köprüsü Projesi'nin yaklaşık 300 milyon avroluk bir proje olduğunu söyleyen Hu, gelen şikayetlerin Çinli şirkete yönelik değil, daha çok Hırvatistan'ın otoritesini sorgulayacı şikayetler olduğunu savundu.

Hu, Hırvatistan ile Çin arasındaki "son derece iyi" ilişkilere işaret ederek, "Köprünün inşası konusundaki sorunların en kısa sürede çözüleceğine ve yakın zamanda imzaların atılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çin'in bu projede en başından beri devlete ait firma ile çalışmak istediğine dikkati çeken Hu, şöyle devam etti:

"Avusturya, İtalya ve Türkiye ile son derece iyi ilişkilerimiz var. Şirketlerimiz de karşılıklı çalışmalar yürütüyor. Bu ülkelerden gelen söz konusu şirketler, sadece kar oranlarına bakıyor. Çin ise daha çok Hırvatistan ile mutlak ilişkilerini göz önünde bulunduruyor."

- "Ticaret hacmi artıyor"

Peljesac Köprüsü'nün inşası konusundaki sorunların projenin başlangıç tarihini de erteleyeceğini aktaran Hu, Hırvatistan hükümetinin en kısa sürede bu sorunları çözeceğine inandığını ifade etti.

Hu, geçen yılın Hırvatistan-Çin ilişkileri açısından hem siyasi hem de ekonomik anlamda son derece iyi geçtiğini belirterek, "Ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre yüzde 14 arttı. Bu yıl Çinli turist sayısında da büyük bir artış bekliyoruz." diye konuştu.

- "Çözülemeyen" köprü krizi

Hırvatistan'ın, en güneydeki toprakları ile kuzeydeki topraklarını karayolu ile bağlamayı hedeflediği Peljesac Köprüsü, açık denize çıkışını kapatacak olması nedeniyle Bosna Hersek'te tepkiye yol açıyor.

Adriyatik sahilinin önemli bir bölümünü elinde bulunduran Hırvatistan, Komarna ile Brijesta arasında inşa etmek istediği asma köprüyle topraklarını birleştirmek ve başta turistik Dubrovnik şehri olmak üzere en güneydeki yerleşim birimlerine gideceklere sorunsuz ulaşım sağlamak istiyor.

Bosna Hersek'in denize kıyısı bulunan tek şehri Neum ise Hırvatistan'ın güney ve kuzey toprakları arasındaki "engel" olarak görülüyor. Mevcut durumda, Hırvatistan'ın kuzeyindeki şehirlerden karayolu ile güneye gitmek isteyenler, Neum yakınlarında Bosna Hersek'e girip, daha sonra yeniden Hırvatistan'a geçmek, bir başka deyişle iki sınır kapısı geçmek zorunda kalıyor.



Birçok farklı alternatif gündeme getirilse de Hırvatistan her seferinde Peljesac Köprüsü'nün inşa edilmesinde ısrarcı duruş sergiledi.

Öte yandan, başta Boşnaklar olmak üzere Bosna Hersek tarafı ise köprü projesine net şekilde karşı çıkıyor. Ülkenin denize kıyısı olan tek şehri konumundaki Neum açıklarına yapılacak bir köprünün, Bosna Hersek'in açık denizlere çıkışını engelleyeceğini savunan Bosna Hersekli makamlar, olası bir kriz durumunda da Bosna Hersek'in "hapsedilebileceğine" dikkati çekiyor.

55 metre yüksekliğinde ve 2,4 kilometre uzunluğunda inşa edilmesi planlanan köprüde, 4 şeritli karayolu yapılacak. Köprü inşaatının 2022 yılında tamamlanması öngörülüyor.