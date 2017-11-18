Hırvatistan'daki Vukovar katliamının 26. yılı

VUKOVAR (AA) - Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar'da, eski Yugoslav Halk Ordusu (JNA) askerleri ve Sırp paramiliter birlikler tarafından katledilen binlerce kurban, katliamın 26'ıncı yılında törenle anıldı.

Ülkenin farklı şehirlerinden ve yurt dışından Vukovar'a gelen binlerce kişinin katıldığı tören, katliamın yapıldığı 1991 yılında yaralıların taşındığı ve tedavi edildiği Vukovar Devlet Hastanesi binası önünde başladı.

Anma töreninde, Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic, Başbakan Andrej Plenkovic, Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ve çok sayıda üst düzey yetkili hazır bulundu.

Sırp paramiliter birliklerin 1991'de tanklarla girdiği ve 3 binden fazla kişinin katledildiği Vukovar'da, savaşta hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği anıt mezarlığa kadar binlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu. Tören, hayatını kaybedenler için anıta çelenk bırakılması ve saygı duruşuyla başladı.

Törene, Vukovar'da savaşan ve sarı botlar giyen askerlerin anısına sarı botla gelen Cumhurbaşkanı Kitarovic, törende yaptığı konuşmada, "Vukovar'da güvenli bir gelecek inşa edebilmek ve daha fazla iş yerinin açılmasına dikkat çekebilmek adına bu botları giydim." dedi.

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmenin önemine işaret eden Kitarovic, "Sırbistan ve Hırvatistan iki dost ülke olduğunu söyleyebilene kadar Tuna Nehri'nden daha çok sular akacak. Tabii bu, karşılıklı konuşmayacağımız anlamına gelmesin." ifadelerini kullandı.

Başbakan Plenkovic de Vukovar'ın Hırvatistan için son derece önemli olduğunu belirterek, "Vukovar'da yaşanan katliam ve acıların üzerinden 26 yıl geçti. Hırvatistan'ın bugün özgür ve demokratik olması için mücadele eden ve hayatını kaybeden asker ve sivilleri unutmamalıyız." diye konuştu.

- Boşnaklardan Vukovar'a "Barış Yürüyüşü"

Bosna Hersek'teki savaşta da soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'dan 7 Kasım'da hareket eden ve Vukovar'daki katliamda hayatını kaybeden kurbanlar anısına bu yıl ilk kez düzenlenen "Srebrenitsa-Odzak-Vukovar Barış Yürüyüşü" katılan grup kente ulaştı.

Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a 340 kilometrelik yol kat eden 20 kişilik grup, Vukovar'daki anma törenlerinde hazır bulundu.

Yürüyüşü organize eden kurulun Başkanı Zulfo Salihovic, Srebrenitsa'daki soykırım için 11 Temmuz'da yapılan anma törenine katılmak için Vukovar'dan da her yıl yürüyüş düzenlendiğini anımsatarak, "Yürüyüş sorunsuz geçti. Yürüyüşün geleneksel hale gelmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Vukovar katliamı



Hırvatistan'ın, Haziran 1991'de Yugoslavya'dan ayrıldığını açıklamasının ardından başlayan savaştaki en büyük ve kanlı çatışmaların çıktığı Vukovar'daki olaylar, aynı yılın ağustos ayından kasım dönemine kadar devam etti. JNA askerleri ve Sırp paramiliter birlikler, üç ay boyunca Vukovar'ı kuşatma altında tuttu.

Çatışmaların başladığı dönemde yoğun top atışına maruz kalan Vukovar'daki olaylar, JNA ve Sırp paramiliter birliklerin kenti işgaliyle sona erdi. Nüfusunun çoğunluğu Hırvat olan Vukovar'ın işgalinin ardından kentteki siviller işkence gördü, öldürüldü ve sürgün edildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Vukovar'da 3 bin 600'e yakın kişi öldürüldü, binlerce insan toplama kamplarında esir tutuldu.

Vukovar'daki katliamlar nedeniyle Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince, JNA komutanlarından Milet Mrksic'e 20, Veselin Sljivancanin'e ise 10 yıl hapis cezası verildi.



