Hisarcıklıoğlu'ndan ABD'li heyete

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İran'a uygulanacak yaptırımların Türkiye ekonomisine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Türkiye'nin muhtemel zararlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, ABD'nin terörizmin finansmanıyla mücadeleden sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea ve beraberindeki heyetin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen, ABD'nin İran politikası ve yaptırımlar konusunda Türk özel sektörünü bilgilendirme toplantısında, Türkiye'nin hassasiyetlerini anlattı.

"Ticaret savaşları" kavramının gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, ABD'nin çelik ithalatına getirdiği yüzde 25'lik ilave verginin de hakkaniyetli olmadığını ve iki ülke arasındaki ittifak ruhuna uygun düşmediğini söyledi.

Söz konusu verginin, Türkiye'nin demir-çelik sektörünü olumsuz etkilediğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ülkenin bu uygulamadan muaf tutulmasının hem ikili ticarete hem de ilişkilere katkı sağlayacağını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, nükleer silah dahil tüm kitle imha silahlarına da karşı çıktıklarını, özellikle bölgedeki nükleer silahlanmanın beraberinde getireceği risklerin farkında olduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ile İran arasında 2015'te varılan uzlaşma sonucu bu ülkeyle iş yapmanın önündeki engellerin kaldırıldığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Biz yine bu salonda, bu anlaşmayı ve muhtemel etkilerini konuşmuştuk ancak aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını tekrar konuşuyor olmak bizim için üzücüdür. İran, Türkiye'nin en önemli bölgesel ticaret ortaklarından ve önemli enerji tedarikçilerindendir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Orta Asya ticaretinde ve hatta Körfez ülkelerine ulaşımında İran'ın ana transit ülke konumunda olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İran'a uygulanacak yaptırımların Türkiye ekonomisine vereceği zararı endişeyle karşılıyoruz. Geçmişte, Irak ve İran'a uygulanan benzer yaptırımlardan en büyük zararı Türkiye görmüştür. Benzer bir durum yaşamak istemiyoruz. Bu yüzden Türkiye'nin muhtemel zararlarının giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Türkiye'nin yıllardır "Batı" ile çalıştığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Ateş uzaktan güzel, hatta belki biraz da romantik görünür ama biz ateşin yanı başındayız. Ateşin bizi yakmasını istemeyiz." ifadesini kullandı.

Billingslea da toplantının basına kapalı bölümünde katılımcılara, ABD'nin politikaları ve İran ile ilgili hassasiyetlerine ilişkin bilgi verdi.