Hisarcıklıoğlu'ndan Berker ve Kızılot için başsağlığı mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekfen Holdingin kurucu ortaklarından Feyyaz Berker ile vergi uzmanı, akademisyen ve gazeteci Prof. Dr. Şükrü Kızılot'un vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında, iş dünyasının Berker'in kaybıyla çok değerli bir duayeni yitirdiğini belirterek, "Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına ömrünü adayan Berker'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Tekfen Holdinge ve Türk iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kızılot'un da, Türkiye'nin önde gelen vergi uzmanlarından ve ekonomi yazarlarından birisi olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"58 kitap ve 4 bin civarında makale yayımlayan Kızılot, ömrünü mesleğine adamış ve birçok ödüle layık görülmüştü. Kaybından dolayı derin bir üzüntü duydum. Türk iş dünyası adına kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."







