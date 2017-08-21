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"Hisse-i Şayia" oyunu, İzmir'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu "Hisse-i Şayia" oyunu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbn-ür Refik Ahmet...

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahneye koyduğu "Hisse-i Şayia" oyunu, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci'nin yazdığı ve Tarık Şerbetçioğlu'nun yönettiği oyun, 23-24 Ağustos'ta saat 20.45'de sahnelenecek.

Eserde, Aybar Taştekin, Hikmet Körmükçü, Selma Kutluğ, Sezai Aydın, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu Namak, Zeynep Göktay Dilbaz ve Zihni Göktay rol alıyor.

Oyunda, şiddetli geçimsizlik sonucu boşanıp, yıllarca birbirinden ayrı kalan, her karşılaşmada kavgalarını tekrarlayan, birbirlerine dava üstüne dava açan, gülünç duruma düşseler de bu didişmeden adeta zevk alan, fakat aslında her şeye rağmen birbirini seven karı kocanın ve onların arasında kalan genç kızın hikayesi, eğlenceli bir üslupla aktarılıyor.


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