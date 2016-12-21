Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Boeing'den maliyeti düşürme sözü aldı
Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı
Avrasya'dan geçiş başladı
BES'e giriş otomatik, çıkış serbest
En güzel ve anlamlı BES...
Dünya Bankası, TANAP'a 800 milyon dolarlık krediyi onayladı
TANAP Dünya Bankası'ndan krediyi aldı

Hizan Belediyesi'nde arama yapıldı

- Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hizan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Uğur'un makam odasında ve belediye binasında arama yapıldı

Hizan Belediyesi'nde arama yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'teki terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hizan Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İhsan Uğur'un makam odasında ve belediyenin birimlerinde arama yapıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Hizan Belediyesi'ne giden İlçe Emniyet Amirliği ve Jandarma Özel Harekat ekipleri, terör soruşturması kapsamında tutuklanan Uğur'un odasında ve belediye binasında arama yaptı.

Birimlerdeki bazı evrakları da inceleyen güvenlik güçleri, daha sonra binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Aralık'ta ''Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'' suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinin ardından 20 Aralık'ta adliyeye sevk edilen DBP'li Uğur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AramaBitlisHizan Belediye Başkanı İhsan UğurPolis EkipleriTerör Soruşturması
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.