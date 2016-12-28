Hizan Belediyesine görevlendirme yapılması

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Hizan Belediye Başkanı İhsan Uğur'un yerine görevlendirilen Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu, işbaşı yaptı.

Belediyedeki makamına geçen Hamitoğlu, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Hamitoğlu, burada yaptığı açıklamada, vatandaşlarla birlikte ilçeyi kalkındırarak sorunları çözüme kavuşturacaklarını ifade etti.

İlçenin bundan sonra terörle anılmayacağını vurgulayan Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"İnanç turizmi konusunda ilçe büyük potansiyele sahip. Ne yazık ki yaşanan terör hadiselerinden sonra buralar terör bölgesi olarak anılmaya başlanmış. Biz yapacağımız proje ve güzel etkinliklerle ilçemizi eski dönemlerindeki huzuruna kavuşturacağız. Sizlerin de yardımı ile ilçedeki tüm sıkıntıların üstesinden hep birlikte geleceğiz."